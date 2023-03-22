Об этом руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире Радио Свобода.

"Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать", - подчеркнула она.

Оккупанты постараются как можно быстрее восстановить то, что повреждено, поскольку непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но ВСУ продолжают работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными, отметила Гуменюк.

В ОК "Юг" отмечают, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям". В частности это необходимо для истощения логистики врага.

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"Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Пока это официальная версия, и это все, что мы можем сказать о то, чем именно был поражен враг. Пока мы говорим о том, что атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, который предшествует тем самым активным действиям, которых все очень ждут, потому что истощение логистики врага и в некоторых направлениях даже прекращение ее - это залог удачных действий на потом", - сказала спикер.

Гуменюк отметила, что панические настроения среди власти оккупированного Крыма "уже властвуют".

"Конечно, вызывать панические настроения уже поздно, они уже там господствуют, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные, те, что в них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, однозначно обозначающая намерения Сил обороны и направление движения Сил обороны", - добавила руководитель Объединенного координационного пресс-центра.