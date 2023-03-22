В Джанкое взрывы повредили узловую станцию, ее использование пока невозможно, - ОК "Юг"
Взрывы во временно оккупированном Джанкое привели к повреждению узловой станции, ее использование пока невозможно. В частности, это было необходимо для истощения логистики врага
Об этом руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире Радио Свобода.
"Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать", - подчеркнула она.
Оккупанты постараются как можно быстрее восстановить то, что повреждено, поскольку непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но ВСУ продолжают работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были тщетными, отметила Гуменюк.
В ОК "Юг" отмечают, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям". В частности это необходимо для истощения логистики врага.
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"Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Пока это официальная версия, и это все, что мы можем сказать о то, чем именно был поражен враг. Пока мы говорим о том, что атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, который предшествует тем самым активным действиям, которых все очень ждут, потому что истощение логистики врага и в некоторых направлениях даже прекращение ее - это залог удачных действий на потом", - сказала спикер.
Гуменюк отметила, что панические настроения среди власти оккупированного Крыма "уже властвуют".
"Конечно, вызывать панические настроения уже поздно, они уже там господствуют, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные, те, что в них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, однозначно обозначающая намерения Сил обороны и направление движения Сил обороны", - добавила руководитель Объединенного координационного пресс-центра.
- Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
- После ночных взрывов в городе Джанкой полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
- А росСМИ сообщили о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки по Джанкою.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что взрывы на железной дороге во временно оккупированном городе - сигнал захватчикам, что пора уезжать. Впоследствии в Генштабе рассказали, что целью ударов по временно оккупированному Джанкою была остановка логистического обеспечения РФ во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.
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