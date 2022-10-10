В Джанкое сообщили о взрывах. Официальной информации пока нет
10 октября в Джанкое в оккупированном Крыму прогремел взрыв
Об этом сообщают местные крымские паблики.
Одно из первых сообщений о взрыве появилось в сети около 17:28. Жители города утверждали, что звук был достаточно громким.
Отмечается, что взрыв произошел в районе воинской части. Официальных заявлений по ситуации пока не было ни со стороны оккупантов, ни с украинской стороны.
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В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.
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