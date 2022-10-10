Об этом сообщают местные крымские паблики.

Одно из первых сообщений о взрыве появилось в сети около 17:28. Жители города утверждали, что звук был достаточно громким.

Отмечается, что взрыв произошел в районе воинской части. Официальных заявлений по ситуации пока не было ни со стороны оккупантов, ни с украинской стороны.

Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 утра горела российская нефтебаза.

В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.

30 сентября во временно оккупированном Крыму тоже были слышны громкие взрывы.

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