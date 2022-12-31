В Джанкое прогремели взрывы
Днем 31 декабря в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы
Об этом сообщают местные telegram-каналы.
"У Джанкои шумно, предположительно работает ПВО", - пишет " ЧП/Крым ".
Телеграмм-канал ASTRA опубликовал видео из Джанкоя. На нем слышны звуки взрывов, видны конденсационные следы в небе.
- Днем в субботу, 31 декабря 2022 года, Россия выпустила ракеты по нескольким областным центрам Украины.
- Также 31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.
- Россияне обстреляли Киев : человек погиб, восемь получили ранения, среди них - журналист из Японии.
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