В Джанкое прогремели взрывы

Об этом сообщают местные telegram-каналы.

"У Джанкои шумно, предположительно работает ПВО", - пишет " ЧП/Крым ".

Телеграмм-канал ASTRA опубликовал видео из Джанкоя. На нем слышны звуки взрывов, видны конденсационные следы в небе.

Днем в субботу, 31 декабря 2022 года, Россия выпустила ракеты по нескольким областным центрам Украины.

Также 31 декабря оккупанты обстреляли Хмельницкий, в результате чего два человека получили ранения.

Россияне обстреляли Киев : человек погиб, восемь получили ранения, среди них - журналист из Японии.

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