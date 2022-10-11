В Джанкое 10 октября выстрелил российский танк, пострадал ребенок, - спикер Одесской ОВА Братчук
Сергей Братчук, спикер начальника Одесской областной военной администрации, сообщил, что этот инцидент произошел в результате попыток оккупантов проводить стрельбы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Что касается Джанкоя, то российские воины пытались вроде бы проводить там какие-то стрельбы из танка, перезаряжали его или ремонтировали. Одним словом, снова привезли для Крыма очень неприятную вещь, а танк взял и выстрелил. Насколько мне известно, к сожалению, пострадал ребенок", - прокомментировал спикер Одесской ОВА .
Сергей Братчук выразил надежду, что с ребенком будет все в порядке, потому что это будущая гражданка нашего государства. Также он добавил, что все будет хорошо, Украина вернется и деоккупирует Крым.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти заявили о трех погибших и обвинили в подрыве Украину
- 10 октября в Джанкое в оккупированном Крыму раздался взрыв , вероятно, в вертолетной части оккупационных войск - есть погибшие и раненые
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