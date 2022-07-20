В Дюссельдорфе выставили на аукцион "Ненасытного Путина". Деньги пойдут для украинских беженцев
В Германии выставили на аукцион скульптуру "Ненасытный Путин". Вырученные деньги планируют передать на помощь украинским беженцам
Об этом сообщает DW.
Автор скульптуры – немецкий иллюстратор Жак Тилли. Он известен своими политико-сатирическими скульптурами, украшающими платформы во время протестов и парадов.
На его последней работе огромная фигура президента России, изготовленная из проволоки и папье-маше. "Путин" пытается проглотить карту Украины, на которой написано "Подавись!!!".
Победитель аукциона сможет временно получить скульптуру или пожертвовать деньги Украине. Тем, кто предложит при "Ненасытном Путине" не менее 20 тысяч евро, скульптор проведет экскурсию по своей мастерской и подарит мини-модель повозки.
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