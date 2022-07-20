Об этом сообщает DW.

Автор скульптуры – немецкий иллюстратор Жак Тилли. Он известен своими политико-сатирическими скульптурами, украшающими платформы во время протестов и парадов.

На его последней работе огромная фигура президента России, изготовленная из проволоки и папье-маше. "Путин" пытается проглотить карту Украины, на которой написано "Подавись!!!".

Победитель аукциона сможет временно получить скульптуру или пожертвовать деньги Украине. Тем, кто предложит при "Ненасытном Путине" не менее 20 тысяч евро, скульптор проведет экскурсию по своей мастерской и подарит мини-модель повозки.

17 июля во Львове прошел благотворительный аукцион, на котором собрали сотни тысяч гривен на приборы ночного видения для ВСУ.

Ранее Укравтодор продал с аукциона указатель для кафиров, средства передадут ВСУ.

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