Об этом сообщает DW.

В ночь на вторник было эвакуировано около 13 тысяч человек в радиусе полкилометра. Их временно разместили в школах в других районах города, дороги и движение поездов перекрыли. В операции участвовало 600 пожарных и полицейских.

Опасная находка была обнаружена во время строительных работ возле городского зоопарка.