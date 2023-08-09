В Дюссельдорфе эвакуировали 13 тыс. жителей, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
В немецком Дюссельдорфе обезвредили неразорвавшуюся американскую бомбу времен Второй мировой войны
Об этом сообщает DW.
В ночь на вторник было эвакуировано около 13 тысяч человек в радиусе полкилометра. Их временно разместили в школах в других районах города, дороги и движение поездов перекрыли. В операции участвовало 600 пожарных и полицейских.
Опасная находка была обнаружена во время строительных работ возле городского зоопарка.
- Напомним, в мае в Голосеевском районе Киева мужчина нашел боеприпасы времен Второй мировой войны, их обезвредили саперы.
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