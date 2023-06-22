В Двуречной на Харьковщине остаются 60-70 жителей, - временный глава Купянской РВА Канашевич
В Двуречной Харьковской области, где продолжаются активные бои, из 4 тыс. жителей по состоянию на 22 июня осталось 60–70
Об этом рассказал временный глава Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире Еспресо.
"Двуречная находится под давлением (россиян, - ред.) четыре месяца. Это зона активных боевых действий, обстрелов. В Двуречной почти не осталось местных жителей. Если до горячей фазы там жили около 4 тыс. человек, то сейчас осталось, по нашим подсчетам, 60-70 жителей", - подчеркнул он.
По словам Андрея Канашевича, эти местные жители не хотят уезжать, несмотря на разъяснительную работу власти. Около 2 тыс. человек остаются на 5-километровой полосе от границы, линии фронта.
- 21 июня в Харьковской области российские террористические войска активизировали свои действия на Купянском направлении, поэтому Украина эвакуировала всех детей из приграничных населенных пунктов.
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