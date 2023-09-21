В двух российских музеях хранятся 110 тыс. археологических находок из Украины – вернуть их невозможно
В онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея России выявили 110 тыс. археологических находок, которые в разные исторические периоды были вывезены с территории современной Украины. Среди них не менее 5% золотых экспонатов - более 5000 археологических находок
В основном памятники вывезли в Россию еще до провозглашения Независимости, хотя есть и исключения - говорится в новом масштабном исследовании "Украденные сокровища" Texty.org.ua .
Это первая попытка понять масштабы вывезенных из Украины в Россию исторических ценностей. Также первая попытка систематизировать вывезенное по археологическим памятникам и историческим эпохам.
Результат исследования позволяет увидеть, что в российские музеи попало много ценных находок скифских, славянских и древнерусских времен, которые были обнаружены в Крыму, на Киевщине, Полтавщине, Екатеринославщине, Черниговщине и в других регионах Украины.
Большинство артефактов – это части древней керамики, орудий труда и т.п. Есть и бесценные вещи из золота и драгоценных камней. Но все находки являются историческим наследием и представляют научную ценность для истории Украины, которую пытается присвоить Россия.
110 тыс. – далеко не полный перечень украинских археологических находок, хранящихся в двух крупнейших российских музеях – Эрмитаже и Государственном историческом музее.
Во-первых, в онлайн-каталогах выложены не все существующие музейные предметы. Во-вторых, российские музейщики пытаются скрыть самые ценные, придумывая разные трюки в описаниях. Поэтому это количество – только стартовая точка для дальнейших исследований.
"Вернуть в Украину упомянутые в этом материале экспонаты юридически невозможно. Дело в том, что на момент вывоза Украина была в составе Российской Империи", – объясняет ученый Денис Яшный, выступивший экспертом в этом материале.
Среди самых ценных украинских находок, присвоенных Россией, упомянуты находки из скифских курганов (Лита могила, Витова могила, Огуз, Куль-Оба, Солоха, Чортомлык), античных городов в Крыму (Херсонеса Таврического, Нимфея, Пантикапея).
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