В двух российских музеях хранятся 110 тыс. археологических находок из Украины – вернуть их невозможно

В основном памятники вывезли в Россию еще до провозглашения Независимости, хотя есть и исключения - говорится в новом масштабном исследовании "Украденные сокровища" Texty.org.ua .

Это первая попытка понять масштабы вывезенных из Украины в Россию исторических ценностей. Также первая попытка систематизировать вывезенное по археологическим памятникам и историческим эпохам.

Результат исследования позволяет увидеть, что в российские музеи попало много ценных находок скифских, славянских и древнерусских времен, которые были обнаружены в Крыму, на Киевщине, Полтавщине, Екатеринославщине, Черниговщине и в других регионах Украины.

Большинство артефактов – это части древней керамики, орудий труда и т.п. Есть и бесценные вещи из золота и драгоценных камней. Но все находки являются историческим наследием и представляют научную ценность для истории Украины, которую пытается присвоить Россия.

110 тыс. – далеко не полный перечень украинских археологических находок, хранящихся в двух крупнейших российских музеях – Эрмитаже и Государственном историческом музее.

Во-первых, в онлайн-каталогах выложены не все существующие музейные предметы. Во-вторых, российские музейщики пытаются скрыть самые ценные, придумывая разные трюки в описаниях. Поэтому это количество – только стартовая точка для дальнейших исследований.

"Вернуть в Украину упомянутые в этом материале экспонаты юридически невозможно. Дело в том, что на момент вывоза Украина была в составе Российской Империи", – объясняет ученый Денис Яшный, выступивший экспертом в этом материале.

Среди самых ценных украинских находок, присвоенных Россией, упомянуты находки из скифских курганов (Лита могила, Витова могила, Огуз, Куль-Оба, Солоха, Чортомлык), античных городов в Крыму (Херсонеса Таврического, Нимфея, Пантикапея).