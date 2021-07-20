В двух регионах Украины превышен показатель COVID-госпитализаций
В Одесской и Тернопольской областях превышен уровень госпитализаций больных с COVID-19 или подозрением на него
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как отмечается, по состоянию на 19 июля в Одесской области показатель динамики госпитализаций составлял 50,3%, а в Тернопольской - 88,9% (норма не более 50%).
В свою очередь, в Луганской области - наивысший коэффициент выявления случаев инфицирования. Последние три дня он превышает 4%.
Все регионы Украины сейчас находятся в "зеленой" зоне карантина.
- Напомним, 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 13).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное