В двух регионах Украины превышен показатель COVID-госпитализаций

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, по состоянию на 19 июля в Одесской области показатель динамики госпитализаций составлял 50,3%, а в Тернопольской - 88,9% (норма не более 50%).

В свою очередь, в Луганской области - наивысший коэффициент выявления случаев инфицирования. Последние три дня он превышает 4%.

Все регионы Украины сейчас находятся в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 23, медработников - 13).

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