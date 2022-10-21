В двух районах Беларуси запретили видеосъемку, а в военных комиссариатах уточняют данные мужчин призывного возраста, - Генштаб ВСУ
Белорусские спецслужбы ужесточают режимно-административные меры. А в военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"В Пинском и Столинском районах Республики Беларусь белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов", - говорится в сообщении.
Также в военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.
- Ранее разведка Великобритании заявила, что вероятность наступления на Украину из Беларуси минимальна .
- Американский Институт изучения войны оценил риск наступления из Беларуси как невысокий .
- В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Гарри Табах заявил, что к возможному наступлению оккупантов из Беларуси следует готовиться, но такое развитие событий "не изменит что-либо в этой войне"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное