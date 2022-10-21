Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"В Пинском и Столинском районах Республики Беларусь белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов", - говорится в сообщении.

Также в военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

Ранее разведка Великобритании заявила, что вероятность наступления на Украину из Беларуси минимальна .

Американский Институт изучения войны оценил риск наступления из Беларуси как невысокий .

В свою очередь офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Гарри Табах заявил, что к возможному наступлению оккупантов из Беларуси следует готовиться, но такое развитие событий "не изменит что-либо в этой войне"

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