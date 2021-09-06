В двух областях Украины три дня подряд превышены показатели COVID-госпитализаций

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Так, в Луганской области три дня подряд наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя составляла 89,9-97,2% (при норме 50%).

Кроме того, Львовская область также имеет долгосрочное превышение по этому же показателю.

Сейчас динамика COVID-госпитализаций на Львовщине составляет 66,3%, ранее же составляла 58, -53,8% (при норме 50%).

Также показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы на Ровенщине. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал "зеленой" зоне, составив 48,5%.

Сейчас все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, за сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62).

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