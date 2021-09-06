В двух областях Украины три дня подряд превышены показатели COVID-госпитализаций
По состоянию на 6 сентября во Львовской и Луганской областях три дня подряд превышены показатели госпитализаций по коронавирусу
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Так, в Луганской области три дня подряд наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом.
По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя составляла 89,9-97,2% (при норме 50%).
Кроме того, Львовская область также имеет долгосрочное превышение по этому же показателю.
Сейчас динамика COVID-госпитализаций на Львовщине составляет 66,3%, ранее же составляла 58, -53,8% (при норме 50%).
Также показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы на Ровенщине. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал "зеленой" зоне, составив 48,5%.
Сейчас все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
- Напомним, за сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.01
- Актуальное
- Важное