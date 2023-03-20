В двух областях Украины 20 марта возможны ограничения электроснабжения: в Минэнерго назвали причину
20 марта в Киевской и Житомирской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонта поврежденных вследствие вражеских обстрелов сетей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В ведомстве отметили, что из ремонта выведено несколько энергоблоков АЭС, что увеличило доступные резервы мощности. В настоящее время генерация полностью обеспечивает потребности потребителей. Однако в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.
"В последние дни возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах", - добавили в Минэнерго.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадание в энергетические объекты.
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