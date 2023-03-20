Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что из ремонта выведено несколько энергоблоков АЭС, что увеличило доступные резервы мощности. В настоящее время генерация полностью обеспечивает потребности потребителей. Однако в Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

"В последние дни возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах", - добавили в Минэнерго.