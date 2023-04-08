В двух областях РФ минобороны вербует заключенных на 18 месяцев, - правозащитники
Минобороны РФ с февраля 2023 года подписывает контракты на 18 месяцев с заключенными, согласившимися воевать против Украины
Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
По словам Ольги Романовой, российское министерство обороны с февраля 2023 года подписывает контракты на 18 месяцев с заключенными, которые согласились отправиться на войну. О такой практике ей сообщили в Свердловской и Ярославской областях.
Как уточнила правозащитница, ранее с заключенными подписывали контракты только на шесть месяцев.
- Напомним, в январе Ольга Романова сообщала, что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине, осталось всего 10 тысяч человек, остальные – погибли, ранены или бежали.
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