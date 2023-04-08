В двух областях РФ минобороны вербует заключенных на 18 месяцев, - правозащитники

Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По словам Ольги Романовой, российское министерство обороны с февраля 2023 года подписывает контракты на 18 месяцев с заключенными, которые согласились отправиться на войну. О такой практике ей сообщили в Свердловской и Ярославской областях.

Как уточнила правозащитница, ранее с заключенными подписывали контракты только на шесть месяцев.