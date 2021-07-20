В двух областях показатели не соответствуют "зеленой" зоне, - МЗ

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

По состоянию на 20 июля в Одесской и Тернопольской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.

Эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, поскольку для того, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красном уровню отвечали не менее двух показатели.



