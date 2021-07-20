В двух областях показатели не соответствуют "зеленой" зоне, - МЗ
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
По состоянию на 20 июля в Одесской и Тернопольской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Одесской области он составляет 50,3% (норма не более 50%), а в Тернопольской - 88,9%.
Эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, поскольку для того, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красном уровню отвечали не менее двух показатели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное