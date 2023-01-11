Об этом сообщает Укрэнерго .

В компании отмечают значительный дефицит в энергосистеме Украины из-за низких температур на востоке и в центре, в результате чего были введены круглосуточные лимиты на потребление.

"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", - сообщили в Укренего.

Там отметили, что в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас энергетики чинят систему.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", - напомнили в Укрэнерго.

10 января в ДТЭК объяснили, что в Киеве и области участились отключения электроэнергии , в первую очередь из-за того, что на улице низкая температура и люди включают обогреватели для обогрева жилья.

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