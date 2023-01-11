В двух областях критически превышены лимиты потребления электроэнергии и внедрены аварийные отключения, - Укрэнерго
В Днепропетровской и Харьковской областях с самого утра критически превышены лимиты потребления электроэнергии, поэтому были введены аварийные отключения
Об этом сообщает Укрэнерго .
В компании отмечают значительный дефицит в энергосистеме Украины из-за низких температур на востоке и в центре, в результате чего были введены круглосуточные лимиты на потребление.
"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", - сообщили в Укренего.
Там отметили, что в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, сейчас энергетики чинят систему.
"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", - напомнили в Укрэнерго.
- 10 января в ДТЭК объяснили, что в Киеве и области участились отключения электроэнергии , в первую очередь из-за того, что на улице низкая температура и люди включают обогреватели для обогрева жилья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.73
-
EUR
Покупка 41.82Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное