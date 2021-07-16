В двух городах Полтавщины 18 июля всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

С собой нужно иметь паспорт, декларацию или идентификационный код. Есть возможность зарегистрироваться в очередь через "Дию".

"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.

Центры будут работать с 9:00 до 18:00.