В двух городах Полтавщины 18 июля всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer
В Полтаве и Кременчуге 18 июля в Центрах вакцинации будут прививать препаратом Pfizer всех желающих
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
С собой нужно иметь паспорт, декларацию или идентификационный код. Есть возможность зарегистрироваться в очередь через "Дию".
"В это воскресенье в Центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге прививать вакциной Pfizer (Comirnaty). Она будет доступна для всех желающих", - сообщил Синегубов.
Центры будут работать с 9:00 до 18:00.
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