В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых. Подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС поставил под угрозу существование этого вида рыб, занесенного в Красную книгу
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением осетровых видов рыб в Украине. Зарыбок выращен Одесским осетриническим комплексом. Каждая рыбка весит 150 – 300 граммов.
"Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. Российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе ", - сказал заместитель главы Минагрополитики Виталий Головня.
Указывается, что осетр является важной частью речных экосистем и одновременно самым уязвимым видом в мире, поэтому Украина стремится их сохранить.
- В результате подрыва Каховской ГЭС был затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод .
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