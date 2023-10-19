В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением осетровых видов рыб в Украине. Зарыбок выращен Одесским осетриническим комплексом. Каждая рыбка весит 150 – 300 граммов.

"Влияние гидростроительства, зарегулированности рек, интенсивного промысла и браконьерства привели к значительному сокращению осетровых и занесению их в Красную книгу Украины. Российская агрессия, подрыв Каховской ГЭС спровоцировал экологическую и гуманитарную катастрофу и поставил под угрозу существование многих видов дикой фауны, в том числе ", - сказал заместитель главы Минагрополитики Виталий Головня.

Указывается, что осетр является важной частью речных экосистем и одновременно самым уязвимым видом в мире, поэтому Украина стремится их сохранить.