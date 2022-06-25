В Дублине пройдет фестиваль украинского кино
В Ирландском киноинституте пройдет фестиваль Untold Ukraine Film Festival украинского кино, вырученные за билеты средства будут потрачены на гуманитарную помощь украинцам
Об этом сообщили в кинокомпании "Артгауз Трафик".
Фестиваль будет приходить со 2 по 27 июля в Ирландском киноинституте. Мероприятие организовала кинокомпания "Артгауз Трафик" совместно с проектом "Untold Ukraine".
Фестиваль откроет coming-of-age фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай. Также зрителям предложат просмотреть ленты современного украинского кинематографа, например: "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса, "Отблеск" Валентина Васяновича, "Живая ватра" Остапа Костюка и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.
- 3 июня в ГосКино Украины сообщили, что две украинские короткометражки "Джордан 96" и "Оператор Виктория" отобрали на фестиваль Palm Springs ShortFest. Международный фестиваль короткометражных фильмов в Палм-Спрингс – один из самых больших кинофестивалей короткометражного кино в мире, в рамках которого демонстрируются фильмы разных жанров. Победители фестиваля автоматически номинируются на "Оскар" и BAFTA Awarads.
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