Об этом сообщили в кинокомпании "Артгауз Трафик".

Фестиваль будет приходить со 2 по 27 июля в Ирландском киноинституте. Мероприятие организовала кинокомпания "Артгауз Трафик" совместно с проектом "Untold Ukraine".



Фестиваль откроет coming-of-age фильм "Стоп-Земля" Екатерины Горностай. Также зрителям предложат просмотреть ленты современного украинского кинематографа, например: "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса, "Отблеск" Валентина Васяновича, "Живая ватра" Остапа Костюка и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

3 июня в ГосКино Украины сообщили, что две украинские короткометражки "Джордан 96" и "Оператор Виктория" отобрали на фестиваль Palm Springs ShortFest. Международный фестиваль короткометражных фильмов в Палм-Спрингс – один из самых больших кинофестивалей короткометражного кино в мире, в рамках которого демонстрируются фильмы разных жанров. Победители фестиваля автоматически номинируются на "Оскар" и BAFTA Awarads.

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