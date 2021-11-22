В Дубае на высоте 200 метров открыли самый высокий в мире панорамный бассейн
Самый высокий в мире бассейн с панорамным обзором в 360 ° открыли в Дубае на высоте 200 метров
Об этом сообщает CNN .
Бассейн Aura Skypool открыли на 50 этаже башни Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Он имеет панорамный обзор и эффект "бесконечности", поскольку вода выливается за борта.
У бассейна расположены шезлонги и бар. Оттуда видны все достопримечательности Дубая.
Общая площадь бассейна – 750 кв. м. Стоимость входного билета стартует от $46.
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