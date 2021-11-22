В Дубае на высоте 200 метров открыли самый высокий в мире панорамный бассейн

Об этом сообщает CNN .

Бассейн Aura Skypool открыли на 50 этаже башни Palm Tower на острове Пальма Джумейра. Он имеет панорамный обзор и эффект "бесконечности", поскольку вода выливается за борта.





У бассейна расположены шезлонги и бар. Оттуда видны все достопримечательности Дубая.

Общая площадь бассейна – 750 кв. м. Стоимость входного билета стартует от $46.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb