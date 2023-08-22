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В ДТП в Винницкой области погибли 9 человек, все ехали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком

22 августа, 2023 вторник
23:19
Общество

В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли девять человек, среди которых были дети

Об этом сообщает Нацполиция в Винницкой области в telegram .

ДТП произошло 22 августа в 19:28 вблизи села Бродецкое Хмельницкого района.

По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и восемь его пассажиров, среди них - дети.

"На месте происшествия работают следователи, полицейские отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели", - сообщили в полиции.

ДТП, Вінничина

Фото: t.me/vinnpol

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Криминал
Новости ДТП
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