В ДТП в Винницкой области погибли 9 человек, все ехали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком

Об этом сообщает Нацполиция в Винницкой области в telegram .

ДТП произошло 22 августа в 19:28 вблизи села Бродецкое Хмельницкого района.

По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и восемь его пассажиров, среди них - дети.

"На месте происшествия работают следователи, полицейские отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели", - сообщили в полиции.

Фото: t.me/vinnpol