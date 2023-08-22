В ДТП в Винницкой области погибли 9 человек, все ехали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком
В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли девять человек, среди которых были дети
Об этом сообщает Нацполиция в Винницкой области в telegram .
ДТП произошло 22 августа в 19:28 вблизи села Бродецкое Хмельницкого района.
По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и восемь его пассажиров, среди них - дети.
"На месте происшествия работают следователи, полицейские отделения полиции №2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели", - сообщили в полиции.
Фото: t.me/vinnpol
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