В ДТП погиб футболист сборной Турции

Об этом сообщил турецкий журналист Эрзин Сейхан.

По его информации, ДТП произошло в Анкаре. Официальные лица "Коньяспора" и члены семьи футболиста отправились на место трагедии.

Ахмету Чалику было 27 лет. Кроме "Коньяспора", защитник выступал за турецкие "Генчлерберлиги" и "Галатасарай".

Футболист сыграл 8 матчей и забил 1 гол за сборную Турции.

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