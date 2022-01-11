В ДТП погиб футболист сборной Турции
Защитник "Коньяспора" и сборной Турции Ахмет Чалик погиб в результате ДТП
Об этом сообщил турецкий журналист Эрзин Сейхан.
По его информации, ДТП произошло в Анкаре. Официальные лица "Коньяспора" и члены семьи футболиста отправились на место трагедии.
Ахмету Чалику было 27 лет. Кроме "Коньяспора", защитник выступал за турецкие "Генчлерберлиги" и "Галатасарай".
Футболист сыграл 8 матчей и забил 1 гол за сборную Турции.
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