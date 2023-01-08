В ДТЭК заявили о возможных отключениях электричества ночью
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук проинформировал о возможных отключениях света не только днем, но и ночью
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.
Как отметил Дмитрий Сахарук, лимиты подачи электричества пропорционально распределяются по регионам, поэтому областные поставщики энергии вводят отключение. Однако из-за холодной погоды увеличивается количество потребления: поэтому приходится применять ограничения.
"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - пояснил исполнительный директор ДТЭК.
- Напомним, в минувший день в Укрэнерго проинформировали , что благодаря праздничному дню 7 января потребление энергии в Украине уменьшилось, однако ситуация может измениться из-за холодной погоды.
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