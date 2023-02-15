Об этом в эфире телемарафона 15 февраля сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, сейчас в энергосистеме Украины хватает мощности из-за солнечной погоды, которая способствует работе солнечных электростанций, и из-за паводка, что вызвал высокий уровень воды в реках, на которых расположены крупнейшие гидроэлектростанции.

"Ситуация в энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, но ее нельзя назвать стабильной, потому что уже через некоторое время у нас планируются регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится наводнение, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса" , – сказал Сахарук.