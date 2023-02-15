В ДТЭК заявили, что в Украине в скором времени может снова возникнуть дефицит мощности
В энергосистеме Украины в скором времени может снова возникнуть дефицит мощности, что приведет к отключениям света в домах людей
Об этом в эфире телемарафона 15 февраля сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, сейчас в энергосистеме Украины хватает мощности из-за солнечной погоды, которая способствует работе солнечных электростанций, и из-за паводка, что вызвал высокий уровень воды в реках, на которых расположены крупнейшие гидроэлектростанции.
"Ситуация в энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, но ее нельзя назвать стабильной, потому что уже через некоторое время у нас планируются регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится наводнение, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса" , – сказал Сахарук.
- В энергосистеме Украины уже четвертые сутки нет дефицита , сетевые ограничения действуют только в Одесской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.74Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное