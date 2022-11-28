Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. По распоряжению НЭК "Укрэнерго" должны снизить 60% мощности потребления Киева", - отметили в компании.

Согласно сообщению, обеспечение светом критической инфраструктуры, а именно больниц, насосных и тепловых пунктов, требует 58% остающейся электроэнергии. Таким образом, для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии.

"Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки", - подчеркнули в ДТЭК.

Там отметили, что графики плановых отключений начнут действовать, как только удастся сбалансировать систему. А пока киевлянам следует экономить электроэнергию, подчеркнули в ДТЭК.