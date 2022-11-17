Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала ICTV в четверг, передает Интерфакс-Украина .

"Это дни. Мы будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки", - сказал он.

Сахарук объяснил, что оккупанты били по подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые заживлено много областей в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.

По его словам, специалисты производят ремонт там, где могут.

"Частично восстановительные работы уже начались, частично были переключения технические, сейчас идет разбор завалов, разрушенного оборудования, в некоторых случаях нужно разминировать территорию. Следовательно, работы продолжаются, но еще не в масштабном формате, когда можно было бы уже устанавливать и монтировать оборудование", – описал ситуацию топменеджер ДТЭК.

По его расчетам, в результате ударов РФ около 40% украинских потребителей испытывают проблемы с энергоснабжением.

"Прогнозов, когда эта цифра уменьшится, у меня пока нет", - отметил Сахарук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb