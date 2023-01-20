Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает NV .

По его словам, 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена. Исполнительный директор ДТЭК добавил, что в настоящее время дефицит электроэнергии для населения составляет 50%.

"К сожалению, после зимы дефицит будет сохраняться. Даже если бы сейчас отремонтировали все наши станции, подстанции, которые были повреждены, у нас был бы дефицит электроэнергии. Потому что нам недоступна оккупированная Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт, также три ТЭС - это еще 3, 6 ГВт", - заявил Сахарук.

"Это почти 26% установленной мощности украинской энергетики - они недоступны сейчас. Поэтому к возвращению в систему ЗАЭС у нас будет дефицит. Он может быть меньше, чем сейчас, потому что сейчас зима, но он будет", - добавил он.

По его словам, генераторы, газотурбинные установки и солнечные панели необходимы источники, но они резервные, потому что не могут работать 24/7.

Сахарук подчеркнул, что ПВО является необходимой составляющей "выживаемости энергетики", поскольку ни одна генерирующая станция или подстанция не приспособлена к тому, чтобы устоять под воздушными или артиллерийскими ударами.

В Украине в результате массированной ракетной атаки 14 января был поврежден один блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭС на западе нашей страны.