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В ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС

20 января, 2023 пятница
15:35
Экономика

Даже если в Украине будут отремонтированы все поврежденные россиянами станции и подстанции, дефицит электроэнергии все равно будет сохраняться. Причина – оккупация ЗАЭС

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает NV .

По его словам, 10% украинской энергетики уничтожены в результате обстрелов, еще примерно половина повреждена. Исполнительный директор ДТЭК добавил, что в настоящее время дефицит электроэнергии для населения составляет 50%.

"К сожалению, после зимы дефицит будет сохраняться. Даже если бы сейчас отремонтировали все наши станции, подстанции, которые были повреждены, у нас был бы дефицит электроэнергии. Потому что нам недоступна оккупированная Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт, также три ТЭС - это еще 3, 6 ГВт", - заявил Сахарук.

"Это почти 26% установленной мощности украинской энергетики - они недоступны сейчас. Поэтому к возвращению в систему ЗАЭС у нас будет дефицит. Он может быть меньше, чем сейчас, потому что сейчас зима, но он будет", - добавил он.

По его словам, генераторы, газотурбинные установки и солнечные панели необходимы источники, но они резервные, потому что не могут работать 24/7.

Сахарук подчеркнул, что ПВО является необходимой составляющей "выживаемости энергетики", поскольку ни одна генерирующая станция или подстанция не приспособлена к тому, чтобы устоять под воздушными или артиллерийскими ударами.

  • В Украине в результате массированной ракетной атаки 14 января был поврежден один блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭС на западе нашей страны.

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