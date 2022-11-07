Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал во время телемарафона.

"В центральном и северном регионах велик дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений. Киев и Киевская область также в этом списке. Если не будет обстрелов новых и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время - в течение следующих двух недель", - сказал Сахарук.

Он сообщил, что компании не удается экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы, потому что люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежутках между отключениями.

Мэр Житомира заявил о невозможности возобновить работу некоторых подстанций после обстрелов.

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