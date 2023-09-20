В ДТЭК спрогнозировали ситуацию с электричеством зимой и назвали факторы влияния

Об этом информирует исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук .

"Если сейчас вывести за скобки ракетные или дронные обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Я думаю, здесь нужно говорить сценарным анализом. Сценарий №1: стреляют - мы сбиваем. Сценарий № 2: стреляют - мы сбиваем не все и наносится какой-то вред. В этом случае нужно что-то менять. Для этого нужно наличие резервного оборудования. Но если это будут тотальные разрушения, то это совсем другая история, потому что времени нужно будет гораздо больше", - объясняет Сахарук.

По его словам, остается нерешенным, способна ли ПВО отразить атаку врага, потому что труд энергетиков, летом ремонтировавших энергообъекты, может быть разрушен.

"К сожалению, станции, трансформаторные подстанции не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Потому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев", - добавил Сахарук.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий утверждает, что последующие нападения на инфраструктуру будут менее неожиданными, чем в прошлом году. Поэтому можно надеяться, что Украина будет зимовать лучше, чем в предыдущую зиму. Ведь все готовятся к ней - как энергетики и военные, так и граждане.

"Мы сделали все возможное, чтобы вернуть поврежденные энергоблоки обратно в энергосистему. В этом есть успехи – мы вернули в работу три блока. У нас есть еще два блока, которые мы не успеем сделать до зимы, потому что они очень сильно уничтожены. Для этого нужно очень много времени. Мы это сделаем, планы на это есть, но мы не успеем их сделать до начала зимнего периода", – сказал он.

Энергохолдинг в общей сложности потратил почти 11 млрд грн на подготовку к зиме.

"Плюс не забываем, что у нас в этом году есть больший объем импорта. В прошлом году мы не могли заводить 1 и 2 ГВт импорта, который сейчас может технически заходить в страну. И это тоже резерв. Потому как "план Б", если не хватит собственной генерации, будем брать импорт. Хватит ли его? Наверняка в пиковые часы, когда будет очень холодно 1 и 2 ГВт тоже будет недостаточно.

Что известно о подготовке к зиме

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Кроме того, правительство еще в августе поручило местным властям навести порядок в Пунктах несокрушимости, учитывая приближение осенне-зимнего периода.

12 сентября глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

На 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров: плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал , что столица и Одесса – это города с самыми высокими рисками в период отопления. Их регионы потребляют много энергии и не имеют достаточного собственного производства.