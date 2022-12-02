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В ДТЭК сказали, когда Украина сможет перейти на плановые графики отключения электроэнергии

2 декабря, 2022 пятница
19:22
Экономика

Украинской энергосистеме необходимы недели на переход к исключительно плановым графикам отключения электроэнергии

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Еспресо.

По его словам, чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, остановленные после последней атаки РФ.

"Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно еще больше", – заметил Сахарук.

Он добавил, что с нынешним темпом Украина сможет выйти на плановые графики в ближайшие недели.

"Речь идет не о днях, а неделях", - добавил он.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электро- и водоснабжением.
  • 29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие которого может возникнуть полный блэкаут.
  • Впоследствии Минэнерго сообщили об улучшении ситуации с энергосистемой, однако сказали, что для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

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Украина
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