В ДТЭК рассказали, почему в Одесской области электроэнергия есть всего шесть часов в сутки
В ДТЭК рассказали о сложной ситуации со светом в Одесской области, сейчас там есть электроэнергия всего шесть часов в сутки
Об этом информирует прессслужба ДТЭК .
В результате лимитов потребления электричества жители Одессы и области получают только 15% электроэнергии.
"Установленные Укрэнерго лимиты покрывают лишь 48% всех потребностей Одесчины, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу. Поэтому люди в регионе имеют свет около 6 часов в сутки", - говорится в заявлении.
Остальные электроэнергии необходимы для работы критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий области.
Пресс-служба объясняет, что задача ДТЭК соблюдает лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях дефицита, а контролирует целесообразность этих просчетов Министерство энергетики.
- 23 января в пяти областях Украины были применены аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме, связанного с началом рабочей недели.
- Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС.
- 24 января сообщалось, что потребление электроэнергии в Украине по состоянию на 24 января остается на уровне понедельника . Аварийные отключения возможны по всей стране.
- 24 января Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение наложить на ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и АО "ДТЭК Одесские электросети" штраф в размере 85 тыс. грн за несоблюдение справедливых графиков отключений.
- 25 января Укрэнерго заявило о существенном дефиците электроэнергии по всей стране из-за похолодания.
- 25 января энергетическая компания ДТЭК заявила о начале импорта электроэнергии из стран Европы для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины.
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