В ДТЭК рассказали о защитных сооружениях, которые Украина возводит вокруг энергетических объектов: насколько они эффективны

Об этом в эфире "Forbes Украина" сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, лучшая защита энергетических объектов – это работа ПВО, потому что ни одна подстанция не сконструирована таким образом, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Впрочем, энергетики в частном порядке начали защищать свои объекты еще в прошлом году, устанавливая бетонные блоки, сетки против дронов и т.д. Министерство восстановления предложило комплексную программу, ведь Украина исходит из того, что новые удары РФ точно будут.

Если ракета или "шахед" попадает не прямо в оборудование, а рядом, эти сооружения защищают от обломков, от того, чтобы трансформаторы не занимались.

"Ведь трансформатор – это что? По сути, это большая бочка, в которой 20-30 тонн масла. И зажечь эту бочку очень легко, а потушить – почти невозможно. Если ты ее облагаешь биг-бегами, габионами, блоками, то вероятность того , что масло займется, уменьшается", – сказал Сахарук.

Это касается и другого оборудования, расположенного на подстанциях или на станциях. Но если будет прямое попадание сверху, то защита не поможет.

"А если прилетает в одно место три-четыре ракеты, то эта защита не работает – нужно только сбивать ракеты", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Что известно о подготовке к зиме

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.