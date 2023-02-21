Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей", - рассказали в компании.

Там отметили, что больше обесточиваний - в Обуховском и Бучанском районах.

Также в ДТЭК предупредили, что из-за сильных порывов ветра в Киевской области могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.