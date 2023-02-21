В ДТЭК предупредили о возможных аварийных отключениях света на Киевщине из-за непогоды
На Киевщине 21 февраля применяют аварийные отключения света в связи с непогодой. Больше всего обесточиваний – в Обуховском и Бучанском районах
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей", - рассказали в компании.
Там отметили, что больше обесточиваний - в Обуховском и Бучанском районах.
Также в ДТЭК предупредили, что из-за сильных порывов ветра в Киевской области могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.
- Из-за непогоды в Хмельнитчине обесточены 18 тысяч потребителей.
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