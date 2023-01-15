В ДТЭК предупредили о "тяжелых днях" после массированной ракетной атаки РФ

Об этом Дмитрий Сахарук проинформировал в эфире телемарафона.

"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - заявил он.

По его словам, аварийные и плановые отключения могут "длиться не один день".

НЭК Укрэнерго опубликовало утренний отчет о состоянии энергосистемы на 11:00 15 января.

"По состоянию на 11:00 энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах", - говорится в тексте.

Отмечается, что захватчики пытались прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Так, компания снизила лимиты потребления для всех областей из-за повреждения оборудования.

"Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления пропорционально всем областям. Ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключены. ", – заявили в Укрэнерго.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.

Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.

14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.

В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.

14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.

В Марганецком обществе атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.

14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого есть погибший и раненый.

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