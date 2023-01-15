В ДТЭК предупредили о "тяжелых днях" после массированной ракетной атаки РФ
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что нужно готовиться к "трудным дням" после массированной ракетной атаки на Украину 14 января. Возможны аварийные отключения света
Об этом Дмитрий Сахарук проинформировал в эфире телемарафона.
"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - заявил он.
По его словам, аварийные и плановые отключения могут "длиться не один день".
НЭК Укрэнерго опубликовало утренний отчет о состоянии энергосистемы на 11:00 15 января.
"По состоянию на 11:00 энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах", - говорится в тексте.
Отмечается, что захватчики пытались прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Так, компания снизила лимиты потребления для всех областей из-за повреждения оборудования.
"Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления пропорционально всем областям. Ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключены. ", – заявили в Укрэнерго.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.
- Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.
- 14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.
- В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.
- 14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.
- В Марганецком обществе атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.
- 14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого есть погибший и раненый.
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