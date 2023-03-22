Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК .

Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд грн. С масштабными разрушениями входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в текущий. Помочь в этом могла бы единая программа восстановления украинской энергетики, в частности и тепловой генерации, которая консолидировала бы международную помощь, государственную поддержку, возможности для кредитования со стороны международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.

В компании заявили о намерении до конца года отремонтировать 28 энергоблоков на своих ТЭС.