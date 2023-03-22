В ДТЭК оценили разрушение энергетического оборудования в результате российских обстрелов в 6 млрд грн
Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК приближаются к 6 млрд гривен. Оборудование компании враг атаковал 29 раз
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК .
Прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов компании приближаются к 6 млрд грн. С масштабными разрушениями входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в текущий. Помочь в этом могла бы единая программа восстановления украинской энергетики, в частности и тепловой генерации, которая консолидировала бы международную помощь, государственную поддержку, возможности для кредитования со стороны международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.
В компании заявили о намерении до конца года отремонтировать 28 энергоблоков на своих ТЭС.
- 9 марта российские оккупанты атаковали три ТЭС .
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