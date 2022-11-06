В ДТЭК объяснили, почему в некоторых столичных домах нет плановых отключений света

Об этом он сказал в прямом эфире "Единые новости".

Он объясняет, что в Киеве очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, которые относятся к нежилому фонду и критической инфраструктуре. Поэтому некоторые дома невозможно отключить от света, поскольку необходимо будет выключать всю линию, к которой относятся значимые объекты инфраструктуры.

"Это наиболее частый вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве, и в других городах очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилищному фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, которые обеспечивают воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и др. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно выключить здание, не выключив объект инфраструктуры", – рассказывает Сахарук.

Он сообщил, что ДТЭК проверила все дома столицы, и не выключают свет исключительно у связанных одной линией с критической инфраструктурой. Все остальные дома отключаются в соответствии с опубликованными графиками.

"Объектов критической инфраструктуры в графики не включают": в ДТЭК объяснили алгоритмы отключения электроэнергии украинцам.

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