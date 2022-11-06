В ДТЭК объяснили, почему в некоторых столичных домах нет плановых отключений света
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что отсутствие плановых отключений света в некоторых домах Киева связано с застройкой столицы
Об этом он сказал в прямом эфире "Единые новости".
Он объясняет, что в Киеве очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, которые относятся к нежилому фонду и критической инфраструктуре. Поэтому некоторые дома невозможно отключить от света, поскольку необходимо будет выключать всю линию, к которой относятся значимые объекты инфраструктуры.
"Это наиболее частый вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве, и в других городах очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилищному фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, которые обеспечивают воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и др. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно выключить здание, не выключив объект инфраструктуры", – рассказывает Сахарук.
Он сообщил, что ДТЭК проверила все дома столицы, и не выключают свет исключительно у связанных одной линией с критической инфраструктурой. Все остальные дома отключаются в соответствии с опубликованными графиками.
- "Объектов критической инфраструктуры в графики не включают": в ДТЭК объяснили алгоритмы отключения электроэнергии украинцам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное