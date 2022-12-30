В ДТЭК обещают, что Киев сегодня вернется к стабилизационным отключениям света

Об этом информирует в телеграмме пресс-служба ДТЭК .

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте", - пишет ведомство.

Сообщается, что придерживаться графиков будет возможно при отсутствии новых атак российских оккупантов.

Ситуацию в Киеве стабилизировали благодаря слаженным усилиям украинских энергетиков и выполненным техническим работам.

Графики стабилизационных отключений .

Ранее 30 декабря в КГГА сообщала, что столица Украины не может вернуться к плановым отключениям света, ведь в энергосистеме страны еще наблюдается значительный дефицит, а Киев является частью этой системы.