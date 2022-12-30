В ДТЭК обещают, что Киев сегодня вернется к стабилизационным отключениям света
Сегодня, 30 декабря, в ДТЭК обещают вернуть столицу к стабилизационным отключениям электроэнергии
Об этом информирует в телеграмме пресс-служба ДТЭК .
"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте", - пишет ведомство.
Сообщается, что придерживаться графиков будет возможно при отсутствии новых атак российских оккупантов.
Ситуацию в Киеве стабилизировали благодаря слаженным усилиям украинских энергетиков и выполненным техническим работам.
Графики стабилизационных отключений .
Ранее 30 декабря в КГГА сообщала, что столица Украины не может вернуться к плановым отключениям света, ведь в энергосистеме страны еще наблюдается значительный дефицит, а Киев является частью этой системы.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.
- Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотники, однако обломками баражирующих боеприпасов повреждены окна дома и нежилое здание в Голосеевском районе.
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