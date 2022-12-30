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В ДТЭК обещают, что Киев сегодня вернется к стабилизационным отключениям света

30 декабря, 2022 пятница
13:11
Общество Свет

Сегодня, 30 декабря, в ДТЭК обещают вернуть столицу к стабилизационным отключениям электроэнергии

Об этом информирует в телеграмме пресс-служба ДТЭК .

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте", - пишет ведомство.

Сообщается, что придерживаться графиков будет возможно при отсутствии новых атак российских оккупантов.

Ситуацию в Киеве стабилизировали благодаря слаженным усилиям украинских энергетиков и выполненным техническим работам.

Графики стабилизационных отключений .

Ранее 30 декабря в КГГА сообщала, что столица Украины не может вернуться к плановым отключениям света, ведь в энергосистеме страны еще наблюдается значительный дефицит, а Киев является частью этой системы.

  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год.
  • Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотники, однако обломками баражирующих боеприпасов повреждены окна дома и нежилое здание в Голосеевском районе.

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