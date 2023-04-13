Об этом на брифинге сказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Обращаем внимание на то, что надо проконсультироваться с органами местных властей: очищено ли то или иное кладбище от взрывоопасных предметов, могут ли люди прийти на поминальные дни. Над этим работают не только пиротехники ДСНС. Работают еще взрывотехники Национальной полиции, Национальной гвардии, ВСУ ", - сказал спикер ДСНС.

Он перечислил наиболее загрязненные взрывчаткой регионы.

"Самые загрязненные взрывчаткой, конечно, территории Херсонщины, Харьковщины, частично Николаевщины, Запорожья, Донетчины, Сумщины и Черниговщины. Даже Киевщина. Но на Киевщине фактически все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения очищены, заминированными остаются некоторые лесные участки и поля", — сказал Хорунжий.

По его словам, в Харьковской области заминировано около 500 кладбищ.