В ДСНС дали советы украинцам: что делать, если исчезла связь
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объяснила украинцам, что делать, если исчезла связь
Об этом говорится в сообщении ДСНС в фейсбуке.
Если у вас связь – попробуйте подключиться к сети другого оператора. Для этого выберите доступную сеть в настройках телефона и попробуйте поочередно подключиться к каждому оператору.
Также можно проверить, находится ли поблизости стационарный телефон. Для получения новости используйте портативный радиоприемник на батарейках или аккумуляторе.
Заранее узнайте о ближайших учреждениях, где есть связь. Это могут быть "Пункты Несокрушимости", органы местного самоуправления, почта, пожарно-спасательные части, полиция или станции скорой.
Уточните у интернет-провайдера, есть ли у него дополнительные аккумуляторы или другие приборы для питания сети.
"Предварительно договоритесь с родными или друзьями о месте и времени встречи", - пишет ДСНС.
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