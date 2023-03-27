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В Дружковку на Донетчине нужна машина скорой помощи, - депутат горсовета Довбня

27 мартa, 2023 понедельник
21:31
война с Россией

В центральную больницу Дружковки Донецкой области нужна машина скорой помощи для перевозки раненых военных и гражданских

Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

"Из города сначала выехало очень-очень много специалистов, в частности медиков. Это вызвало обеспокоенность военной администрации, но потом было понемногу возвращение. По состоянию на сейчас, наши три больницы более или менее обеспечены врачами. Конечно, не в том количестве, которое необходимо, чтобы оказывать услуги", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что то, что город находится вплотную к Бахмуту, оказывает дополнительную нагрузку на медицину.

"Перевалочные пункты, которые сделаны в наших городах рядом, перегружены нашими ранеными. Ко мне обратился как к депутату, главный врач Центральной городской больницы с просьбой. Нам крайне нужна еще одна машина скорой помощи туда. Я обращаюсь ко всем, кто может помочь нашей громаде. Эта машина будет использоваться исключительно для медицинских целей. Она крайне необходима - будет спасена не одна жизнь. Не только раненых военных, но и цивильных граждан", - подытожил Довбня.

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