В Дружковку на Донетчине нужна машина скорой помощи, - депутат горсовета Довбня
В центральную больницу Дружковки Донецкой области нужна машина скорой помощи для перевозки раненых военных и гражданских
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.
"Из города сначала выехало очень-очень много специалистов, в частности медиков. Это вызвало обеспокоенность военной администрации, но потом было понемногу возвращение. По состоянию на сейчас, наши три больницы более или менее обеспечены врачами. Конечно, не в том количестве, которое необходимо, чтобы оказывать услуги", - сказал он.
Депутат подчеркнул, что то, что город находится вплотную к Бахмуту, оказывает дополнительную нагрузку на медицину.
"Перевалочные пункты, которые сделаны в наших городах рядом, перегружены нашими ранеными. Ко мне обратился как к депутату, главный врач Центральной городской больницы с просьбой. Нам крайне нужна еще одна машина скорой помощи туда. Я обращаюсь ко всем, кто может помочь нашей громаде. Эта машина будет использоваться исключительно для медицинских целей. Она крайне необходима - будет спасена не одна жизнь. Не только раненых военных, но и цивильных граждан", - подытожил Довбня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное