Об этом информирует полиция Донецкой области.

"Оккупанты дважды обстреляли город. Ночью ударили двумя ракетами С-300, а днем накрыли из РСЗО "Смерч". Повреждены по меньшей мере 12 жилых домов и админздание полиции."

Ранены трое правоохранителей. Пострадавших среди гражданского населения предварительно нет", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что первая атака произошла в 02:00, следующая около 13:00.

В результате российского обстрела травмированы два дежурных инспектора и следователь в возрасте от 22 до 34 лет, находившиеся на работе. Полицейским оказали помощь, двоих госпитализировали.

Известно о повреждениях четырех многоквартирных и восьми частных домов.

Повреждение получил и отделение полиции Дружковки, там произошло частичное обрушение фасада, выбиты окна, иссечены стены.