В Дружковке Донецкой области российская армия ударила в отделение полиции, есть раненые
Войска России били по городу Дружковка Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, ранены трое правоохранителей
Об этом информирует полиция Донецкой области.
"Оккупанты дважды обстреляли город. Ночью ударили двумя ракетами С-300, а днем накрыли из РСЗО "Смерч". Повреждены по меньшей мере 12 жилых домов и админздание полиции."
Ранены трое правоохранителей. Пострадавших среди гражданского населения предварительно нет", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что первая атака произошла в 02:00, следующая около 13:00.
В результате российского обстрела травмированы два дежурных инспектора и следователь в возрасте от 22 до 34 лет, находившиеся на работе. Полицейским оказали помощь, двоих госпитализировали.
Известно о повреждениях четырех многоквартирных и восьми частных домов.
Повреждение получил и отделение полиции Дружковки, там произошло частичное обрушение фасада, выбиты окна, иссечены стены.
- 24 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что 24 апреля российские оккупационные войска более 30 раз обстреляли город и не менее 300 раз – позиции украинской армии.
- 24 апреля российская армия убила двух жителей Донецкой области, еще 13 человек получили ранения.
- 25 апреля сообщалось, что враг сосредоточен на наступлении по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на Купянском - укрепляет позиции.
- В течение 25 апреля российская армия обстреливала Донетчину, РФ нанесла ракетный удар по Дружковке, повреждены более 16 домов и админздание.
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