В Дружковке Донецкой области оккупанты с начала суток уничтожили две школы, дворец спорта и дворец культуры
В Дружковке Донецкой области русские военные с начала суток уничтожили две школы, дворец спорта и дворец культуры. Предварительно – без жертв
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, сегодня, 30 августа, российские оккупанты наносили удар по гражданской инфраструктуре Дружковки Донецкой области, в результате чего пострадали две школы, дворец спорта и дворец культуры.
"Две школы, Дворец спорта и Дворец культуры пострадали сегодня в Дружковке от российских обстрелов. Школа №8 уничтожена до отказа. Она была недавно отремонтирована и готовилась начать учебный процесс 1 сентября. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет", - пишет Кириленко.
Также глава ОВА призвал жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.
- Сегодня, 30 августа, российские оккупанты обстреляли центр Харькова, в городе пожар, есть погибшие и раненые.
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