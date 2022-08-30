В Дружковке Донецкой области оккупанты с начала суток уничтожили две школы, дворец спорта и дворец культуры

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, сегодня, 30 августа, российские оккупанты наносили удар по гражданской инфраструктуре Дружковки Донецкой области, в результате чего пострадали две школы, дворец спорта и дворец культуры.

"Две школы, Дворец спорта и Дворец культуры пострадали сегодня в Дружковке от российских обстрелов. Школа №8 уничтожена до отказа. Она была недавно отремонтирована и готовилась начать учебный процесс 1 сентября. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет", - пишет Кириленко.