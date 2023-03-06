В Дружковке Донецкой области не хватает OSB- и ДСП-листов, чтобы закрывать выбитые обстрелами окна, - депутат горсовета
В Дружковке Донецкой области не хватает OSB- и ДСП-листов, чтобы закрывать выбитые стекла и двери от российских обстрелов
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.
"Едой и медикаментами мы более или менее обеспечены. На мой взгляд, сейчас самая большая потребность - это обычные листы OSB, потому что дома страдают от постоянных ракетных обстрелов. Выбивает оконные стекла, двери, окна. Военные администрации обеспечивают, но нужно очень многое. Конечно, лист OSB или ДСП, его уже не достанешь. Если у кого есть возможность помочь – направить фуры с этими крайне важными для нас товарами, то и администрация, и люди будут благодарны за эту помощь кому-либо" – сказал он.
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