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В ДПСУ заявили, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но "несколько напряженная"

6 мартa, 2023 понедельник
11:20
Общество

Ситуация на участке украинско-российской границы, а также на украинско-беларусской границе остается контролируемой

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", передает Укринформ .

"Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где враг был отброшен - в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей", - сказал он.

По словам спикера ДПСУ, ударной группировки на этом направлении у России нет, однако ежедневно враг наносит удары по приграничью с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и даже пусков ракет авиацией.

Также Демченко заверил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, в то же время подчеркнув, что из-за присутствия на беларусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".

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