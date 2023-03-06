В ДПСУ заявили, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но "несколько напряженная"

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", передает Укринформ .

"Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где враг был отброшен - в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей", - сказал он.

По словам спикера ДПСУ, ударной группировки на этом направлении у России нет, однако ежедневно враг наносит удары по приграничью с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и даже пусков ракет авиацией.

Также Демченко заверил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, в то же время подчеркнув, что из-за присутствия на беларусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".