В ДПСУ рассказали, в каком пограничном регионе фиксируется больше всего вражеских ДРГ
Наибольшее количество российских диверсантов фиксируется на границе Украины в Сумской области. Несколько реже вражеские ДРГ наблюдаются на границе в Харьковской и Черниговской областях
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ДПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговской области. Собственно, ДРГ - это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ДПСУ, ВСУ, Нацгвардии", – рассказал он.
Спикер Госпогранслужбы отметил, что ДРГ являются угрозой и для местных жителей.
"Ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые двигаются в пограничье. Они не разбирают, военные или гражданские", - пояснил он.
Также, по словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.
"Там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации, рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения ни техники, ни личного состава каких-либо подразделений", - добавил спикер ДПСУ.
- В последний раз российские диверсанты пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область в ночь на 12 октября. Они планировали двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.
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