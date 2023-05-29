В ДПСУ рассказали, существует ли запрет на выезд из Украины для военнообязанных женщин
Ограничений на выезд из Украины для военнообязанных женщин нет. Только депутаты и чиновницы имеют ограничения на пересечение границы
Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сказал в эфире " Свобода Утро ".
"Эта тема звучит уже очень давно. И Министерство обороны, и мы неоднократно отмечали, что ограничений в отношении женщин вообще нет", – заявил он.
По его словам, постановление правительства ограничивает в выезде только женщин-депутатов и чиновниц.
"Народные депутаты, другие должностные лица, это также прописано в постановлении №57 , могут пересекать границу исключительно в служебную командировку. Относительно других категорий женщин ограничений нет", - сказал Демченко.
Что же касается мужчин, то за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность, а для пограничников, способствовавших выезду, – уголовная.
- Правительство упростило выезд на лечение за границу для раненых бойцов.
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