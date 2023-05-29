Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сказал в эфире " Свобода Утро ".

"Эта тема звучит уже очень давно. И Министерство обороны, и мы неоднократно отмечали, что ограничений в отношении женщин вообще нет", – заявил он.

По его словам, постановление правительства ограничивает в выезде только женщин-депутатов и чиновниц.

"Народные депутаты, другие должностные лица, это также прописано в постановлении №57 , могут пересекать границу исключительно в служебную командировку. Относительно других категорий женщин ограничений нет", - сказал Демченко.

Что же касается мужчин, то за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность, а для пограничников, способствовавших выезду, – уголовная.