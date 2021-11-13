В дополнение к офисам Тихановской, Латушко и Санникова Цепкало тоже формирует свое эмиграционное "правительство" Беларуси

О том, как проходит это и процесс, он сообщает у себя на странице, рассказывает Еспресо.TV.



В частности, там рассматриваются как предлагаемые критерии по отбору членов такого "правительства", так и те или иные кандидатуры.



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Вместе с тем следует отметить, что за пределами Беларуси уже действует "Кабинет Светланы Тихановской" в Вильнюсе (Литва), европейский центр еще одного экскандидата в президенты прошлых лет и в дальнейшем политзаключенного Андрея Санникова и "Национальное антикризисное управление" под руководством эксминистра культуры Беларуси Павла Латушко в Варшаве (Польша)

Цепкало, по последним данным, находился в Латвии.

Его жена Вероника Цепкало вместе со Светланой Тихановской и представительницей штаба Бабарико Марией Колесниковой были тремя основными хедлайнерами избирательной кампании от объединенной оппозиции в 2020-м.

НАУ Латушко эксперты считают близким к разгромленному избирательному штабу Виктора Бабарико, что, как и Сергей Тихановский, муж Тихановской, сейчас находится в заключении на территории Беларуси. За решеткой остается и Колесникова.