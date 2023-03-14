Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 14 марта.

В связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей.

"Замечено оборудование инженерных ограждений, окопов и блиндажей на самой территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб по разным видам вооружения в направлении моря", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированной Херсонской области проходят обыски местных жителей из-за успехов ВСУ

За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области враг активизировал обыски местного населения.

Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 окупантов. Число раненых проверяется и уточняется.

В свою очередь, сегодня авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

За день враг нанес 30 авиа- и 8 ракетных ударов, а также совершил 33 обстрела из РСЗО

Один из ударов пришелся по Краматорску на Донетчине, еще один - по Заливу Одесской области. Там обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Сообщается, что основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей, а на территории Белгородской области россияне держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

В других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях , в течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийскому обстрелу подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

, в течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийскому обстрелу подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. В Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области и Херсон.

Утром 14 марта российская армия нанесла ракетный удар по центру Краматорска, в результате чего один человек погиб, по меньшей мере 9 получили ранения.