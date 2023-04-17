В Донецкую область прибыли 200 мобилизованных россиян для пополнения потерь в военной силе, — Генштаб
В Зайцево, что в Донецкой области, прибыло 200 недавно мобилизованных россиян из резервов, чтобы пополнить потери в живой силе врага
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 17 апреля.
"Установлено, что из-за отсутствия четких указаний относительно их дальнейшего применения, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки, а также неудовлетворительного уровня укомплектованности вещевым имуществом, эти военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому новоявленные оккупанты всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях" , – характеризует вновь прибывших Генштаб.
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов
ВСУ также сбили вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Враг за день нанес 34 авиаудара и произвел 31 обстрел из РСЗО по территории Украины
Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.
На других направлениях ситуация такая:
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы враг совершал по Стельмаховке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ивановке и Спорному Донецкой области.
- На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торец Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.
Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, среди которых был ведущий инженер подразделения авиабезопасности госпредприятия "Антонов".
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