Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 17 апреля.

"Установлено, что из-за отсутствия четких указаний относительно их дальнейшего применения, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки, а также неудовлетворительного уровня укомплектованности вещевым имуществом, эти военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому новоявленные оккупанты всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях" , – характеризует вновь прибывших Генштаб.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов

ВСУ также сбили вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Враг за день нанес 34 авиаудара и произвел 31 обстрел из РСЗО по территории Украины

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На других направлениях ситуация такая:

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы враг совершал по Стельмаховке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ивановке и Спорному Донецкой области.

противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы враг совершал по Стельмаховке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ивановке и Спорному Донецкой области. На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торец Донецкой области.

не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торец Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку. На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, среди которых был ведущий инженер подразделения авиабезопасности госпредприятия "Антонов".