В Донецкой ОВА сказали, сколько детей остаются в прифронтовых районах области
В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта. С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство одобрило решение о принудительной эвакуации, работает над этим", - сказал он.
В настоящее время в прифронтовых районах области остаются 89 детей.
Также руководитель ОВА напомнил, что решением правительства с марта этого года в Донецкой области была одобрена принудительная эвакуация детей из-за сложной обстановки с безопасностью в связи с постоянными российскими ударами по населенным пунктам этого региона в прифронтовой зоне. По его словам, для того чтобы родители согласились выехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.
"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасающих последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности", - добавил Кириленко.
- 22 августа украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию всех мирных жителей.
- А глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что жители Авдеевки вынуждены ездить в другие города по пенсии, но эвакуироваться не хотят.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное