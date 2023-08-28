В Донецкой ОВА сказали, сколько детей остаются в прифронтовых районах области

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Все службы упорно работают на самых горячих направлениях, это Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта. С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство одобрило решение о принудительной эвакуации, работает над этим", - сказал он.

В настоящее время в прифронтовых районах области остаются 89 детей.

Также руководитель ОВА напомнил, что решением правительства с марта этого года в Донецкой области была одобрена принудительная эвакуация детей из-за сложной обстановки с безопасностью в связи с постоянными российскими ударами по населенным пунктам этого региона в прифронтовой зоне. По его словам, для того чтобы родители согласились выехать с детьми, проводятся очень сложные уговоры.

"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасающих последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности", - добавил Кириленко.