В Донецкой области зарегистрировали землетрясение

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе.



Землетрясение могло ощущаться отдельными людьми, которые находились внутри помещения, особенно на верхних этажах. Оно не несло угрозы для населения.