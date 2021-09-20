В Донецкой области зарегистрировали землетрясение
19 сентября в Донецкой области зафиксировали землетрясение
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе.
Землетрясение могло ощущаться отдельными людьми, которые находились внутри помещения, особенно на верхних этажах. Оно не несло угрозы для населения.
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